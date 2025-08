Mihai Stoica este dezamăgit de un jucător de la FCSB: ”Este intolerabil. Sunt foarte supărat”

FCSB traversează o perioadă dificilă, având în vedere cele patru înfrângeri consecutive înregistrate.

Unul dintre acestea este cea din duelul contra Farului Constanța, scor1-2, din etapa a treia din Superliga. FCSB a rămas cu doar 10 jucători în minutul 68, scor 1-1, deoarece Ștefan Târnovanu a primit cartonașul roșu pentru proteste și un limbaj licențios adresat arbitrului George Găman.

Mihai Stoica îl acuză pe George Găman că a mințit în ceea ce privește eliminarea lui Ștefan Târnovanu, însă este nemulțumit și de atitudinea goalkeeper-ului.

„Nu le-am vorbit jucătorilor în această perioadă. În trecut, am făcut-o de multe ori. Ultima dată când am vorbit în vestiar am făcut-o cu pereții. Atunci, printre altele, am vorbit de indisciplină și am spus că nu o să mai tolerez acte de indisciplină sau jucători care protestează. După aia, ați văzut ce s-a întâmplat cu Farul.

Ce face Găman este mizerabil, adică faptul cu minte cu nerușinare. Mie îmi spune ceva, lui Mache altceva, iar în raport apare cu totul și cu totul altceva. E foarte grav ce a făcut Găman, dar n-avea Târnovanu ce să caute acolo.

Efectul de domino este ăsta: s-a pierdut meciul ăsta și putea să se câștige în 11 contra 11. Dacă am fi câștigat, puteam să căpătăm aplomb. Vorbesc ipotetic. Uite că n-am căpătat nimic și ne-am dus în cap: 4 înfrângeri consecutive, iar chestiile astea sunt intolerabile și sunt foarte, foarte supărat„, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.