Mihai Stoica este sincer și surprinde: „Dinamo a jucat cel mai bun fotbal în acest sezon, nu Craiova!”

Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a făcut o declarație surprinzătoare cu privire la cea mai bună echipă a sezonului de Superliga. Deși majoritatea specialiștilor o văd pe Craiova drept revelația startului de sezon, Stoica a afirmat că Dinamo este echipa care l-a impresionat cel mai mult prin jocul prestat.

Acesta a evidențiat parcursul FCSB-ului împotriva echipelor de top din sezonul trecut: 2-2 cu CFR Cluj, 2-2 cu Rapid, dar doar Dinamo a reușit să obțină victoria. Stoica a mai subliniat faptul că moralul echipei este afectat după un astfel de rezultat contra unui adversar direct la titlu, apreciind atitudinea și jocul demonstrat de Dinamo în această ediție de campionat.

„Am scos capul din apă și am respirat, dar intrăm tot cu capul în apă, nu poți să înoți altfel. Apa e adâncă, nu la fel, dar adâncă. Eu am altă părere, mie mi s-a părut că Dinamo a jucat cel mai bine, nu Craiova.

Evaluez echipele în funcție de meciurile cu noi. Ce rezultate am obținut cu echipele de calibru: 2-2 la CFR, 2-2 la Rapid, o mare minciună. A fost de ajuns să jucăm rău timp de doar câteva minute.

Singura care ne-a bătut, chiar dacă penalty-ul la 1-1 e cam ușor dat, Dinamo ne-a bătut fără drept de apel. Și finalul meciului Craiova – Dinamo…”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.