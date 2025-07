Mihai Stoica explică înfrângerea surprinzătoare a FCSB-ului în Andorra: „Am fost la același nivel cu ei, poate chiar mai slabi”

Mihai Stoica a transmis că, în opinia sa, jucătorii de la FCSB au intrat cu teamă pe teren la returul cu Inter d’Escaldes. Chiar dacă i-a criticat pe fotbaliști pentru prestația modestă, „MM” a dat de înțeles că este mulțumit de faptul că echipa a obținut calificarea în turul 2 preliminar al UEFA Champions League.

Totodată, Mihai Stoica a spus faptul că FCSB a avut o prestație demnă de nivelul modestei Inter d’Escaldes, campioana din Andorra, care va evolua în turul 2 al preliminariilor Conference League, după eliminarea din preliminariile Champions League.

„Rămâne calificarea. Decât să nu te califici, mai bine te califici aşa. A intervenit o stare ciudată, o teamă, eu cel puţin ieri nu am putut nici să mă plimb. Îmi era teamă să nu începem prost, să luăm gol şi să se instaureze panica, că am văzut panica asta şi la cel mai înalt nivel.

La cât de slab am jucat noi eram la nivelul lor, poate sub, că am jucat slab. Asta e explicaţia mea, că s-a jucat cu teamă. Am ratat, mai mare teamă, a ieşit Chiricheş şi s-a instaurat teroarea, că ultimele minute au fost de neprivit.

Când întâlneşti o echipă din Andorra sub spectrul eliminării, chiar dacă e mic… Teama de a fi eliminat şi de a te face de râs este teribilă. Muguruza, fundaşul dreapta, când a văzut că nu putem să mai dăm cu capul dădea minge lungă şi mingea rămânea acolo. Teama te face să nu mai ai reacţii normale.

Ei ne-au surprins că noi am fost convinşi că sunt foarte slabi, dar nu erau slabi. Nu spun că erau buni, dar jucau fotbal, antrenau nişte trasee şi se vedeau. La Bucureşti ne-au dat doar un semnal. Îmi era jenă ieri, dar mi-a trecut azi. Ne-am calificat şi chiar a fost o deplasare complicată.

Am schimbat hoteluri, am făcut 8 ore la dus. Nu, n-a fost o problemă de ordin fizic, că am fi simţit-o din meciurile trecute. Noi n-am făcut pregătirea dorită anul ăsta, din motive independente de dorinţa noastră, dar asta este”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.