Mihai Stoica îl face praf pe Edjouma: ,,Nu a fost ce trebuia, a riscat mult prea mult”

După ce Gigi Becali l-a criticat pe Malcom Edjouma după înfrângerea FCSB-ului în fața Craiovei, a venit rândul lui Mihai Stoica să-l atace pe mijlocaş.

Malcom Edjouma a avut o prestaţie modestă şi s-a ales cu critici atât din partea patronului, cât şi a managerului general al FCSB.

„Nici Edjouma nu a fost ce trebuia (n.r. – în înfrângerea cu Universitatea Craiova), pentru că a riscat mult prea mult. Făcea asta şi la Botoşani. Poate că acolo erau alţii să îl acopere. Nu aş putea spune că am jucat prost, au fost ocazii imense, dar dacă, spre exemplu, jucăm darts sau… Tirul nu e exemplu de dat acum. Dacă jucam darts şi ţinta era pe pieptul lui Pigliacelli, îi băteam de îi rupeam” , a spus Mihai Stoica

Gigi Becali l-a scos de la inimă pe Marcom Edjouma, după înfrângerea suferită pe teren propriu. Finanţatorul vicecampioanei i-a transmis francezului că riscă să ajungă pe banca de rezerve.

,,Edjouma ăla am zis când a venit am zis să vezi ce milioane iau pe el, primul meci, al doilea meci, ‘mamă, ce fotbalist, extraordinar, de când caut!’ A jucat bine două meciuri acum, gat, s-a văzut Maradona, eu driblez, nu mai pasez eu, bă, pasează, mă, că stai pe bancă, mă Edjouma. Ia să vezi cum stă pe bancă acum, când a venit în primul meci pac-pac din prima, ce fotbalist, acum i s-a urcat la cap, când prinde mingea are trei situații de pasă dar el driblează, degeaba driblezi cu unul dacă o pierzi la al doilea”, a declarat Gigi Becali.