Mihai Stoica îl face praf pe un fotbalist care a trecut pe la FCSB: „Tremura și la încălzire”

Mihai Stoica l-a criticat pe Bogdan Mitrea, jucătorul lui U Cluj, după remiza de pe Arena Națională (2-2) cu FCSB. Managerul general al vicecampioanei României nu a înțeles comentariile făcute de Bogdan Mitrea după meci, care spus că de fiecare dată când dă gol în poarta FCSB-ului este ca „o mică revanșă”.

„Am văzut că Mitrea se răzbună că a marcat împotriva noastră, dar nu știu ce răzbunare. Noi când l-am adus, părea foarte interesant, avea niște echipe în CV.

Dar la noi tremura și la încălzire, unii sunt de presiune, alții nu! El nu putea marca nici jucători de Divizia C, sărea pe sub minge într-un meci de cupă cu Suceava”, a mai spus MM Stoica, la TV .

Bogdan Mitrea a spus la finalul meciului dintre FCSB și Universitatea Cluj că se răzbună pe vicecampioana României pentru că a renunțat prea ușor la serviciile sale:

„Plecăm cu un punct, e a treia oară când dau gol împotriva lor. Mă bucur de fiecare dată, e așa o mică revanșă. Sunt de acord cu Dan Nistor, Sabău e omul care a reușit să ne adune, să ne dea o direcție, să creeze o identitate.

Vrem să pasăm, consider că și azi am încercat să jucam fotbal, nu am bâlbâit mingea, le-am pus probleme. Ne simțim puternici și vrem să creștem de la meci la meci”.

„Dacă marcau acolo era mult mai dificil. Noi am riscat în a doua repriză, dar așa e cu FCSB. Goluri ușoare, dar asta este, suntem bucuroși că am egalat.

E devreme să vorbim, nu o să fim mulțumiți până nu e gata campionatul. Clasamentul este strâns, nu e relevant acum clasamentul. Nu ne convine când vedem locul 10, dar știm că vom urca.

Când ne vom apropia de sfârșitul campionatului regulat, atunci va conta. Dacă erai mare sculă şi te dădea cineva afară, dar când tu… Mă rog..”, a spus Bogdan Mitrea.