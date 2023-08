Mihai Stoica, impresionat de atmosfera de la meciul cu Nordsjaelland: ”Îmi era greu să mă uit la meci, emoțiile te copleșesc! Nu credeam că mai trăim asta!”

FCSB a remizat cu Nordsjaelland în prima manșă a turului al treilea al preliminariilor UEFA Europa Conference League, scor 0-0.

Partida s-a disputat pe Stadionul din Ghencea, aceasta fiind al doilea meci consecutiv jucat pe arena Steaua.

Atmosfera creată de către Peluza Nord în meciul cu echipa daneză l-a impresionat pe Mihai Stoica.

El a spus că atmosfera de la meciul cu Nordsjaelland a fost mult mai frumoasă decât cea de la duelul cu CFR Cluj, lucru care l-a emoționat profund.

”Parcă peste ce a fost cu CFR, ceva cu totul și cu totul ieșit din comun. Pe vremuri, sigur că Ghencea era ceva special, acum având în vedere construcția stadionului, faptul că are acoperiș, sunt 10.000 de locuri în plus, faptul că Peluza Nord e mai prezentă și ca număr și ca prestație, efectul se propagă în tot stadionul, într-adevăr, mie îmi era greu să mă uit la meci, emoțiile te copleșesc. Eu nu am crezut că vom mai trăi așa atmosferă, e altceva decât Arena Națională. Nu am crezut pentru că nu luasem campionatul, parcă Arena Națională e prea mare, parcă nu se poate crea efectul ăsta, aici sunt tribunele mai aproape de teren. Ăsta e un stadion de fotbal, aici nu are voie să se facă nimic altceva decât fotbal, e făcut pentru fotbal.

Dacă aș fi la Federație, eu doar aici aș juca cu echipa națională. Mai important decât rețeta e rezultatul, aici se poate face o presiune mai mare. Stadionul e impecabil din punctul meu de vedere. Gazonul diferit de cel de pe Arena Națională, are mai mult sintetic, dar e foarte bun”, a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.