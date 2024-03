Mihai Stoica, înainte de derby-ul cu Rapid: „Ce să facem acum?”

FCSB joacă în ultima a etapă a sezonului regular împotriva rivalei Rapid.

Mihai Stoica a contestat faptul că echipa sa a ajuns pe prima poziție doar datorită cuplului Coman-Olaru.

„Ce să facem acum?”

„Eu prostie mai mare decât asta n-am auzit. Poate îşi iau concediu şi se duc în Zanzibar. Ca idee, şi la Real au fost accidentaţi toţi fundaşii centrali, au jucat Carvajal şi Tchouameni, e posibil să cadă meteoritul şi să jucăm în Giuleşti. Rapid a făcut minuni şi fără Petrila, şi fără Rrahmani.

Fără Coman am spulberat Craiova, am bătut 4-0 pe UTA, că era suspendat, fără Coman am câştigat astea două meciuri, 2-1 cu Voluntari şi 1-0 pe Petrolul. Acum joacă amândoi. Sunt legitimaţi la noi, ce să facem acum?!”, a mărturisit Mihai Stoica pentru orangesport.ro.