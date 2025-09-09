Mihai Stoica, încântat de decizia lui Gigi Becali cu privire la Vlad Chiricheș: „Nimeni nu îi poate spune de ce a făcut asta”

Gigi Becali a anunțat după partida CFR Cluj – FCSB 2-2 că Vlad Chiricheș nu va mai evolua pentru formația „roș-albastră” de acum încolo și că va ocupa un post în cadrul clubului.

Pentru moment însă, experimentatul fotbalist a rămas în lotul trimis de FCSB la LPF pentru partidele de campionat pe care roș-albaștrii urmează să le dispute în perioada următoare.

Mihai Stoica, încântat după decizia luată de Gigi Becali

Vlad Chiricheș a fost exclus din lista pe care FCSB a trimis-o la UEFA pentru partidele din Europa League, însă „veteranul” a rămas în lotul pentru competițiile interne.

Decizia patronului Gigi Becali a fost aplaudată de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei fiind încântat de faptul că acesta va fi prezent în continuare în vestiarul echipei.

„Mă bucur foarte mult că Gigi s-a răzgândit, am sperat să facă asta. Dawa va avea drept de joc în Europa League și Cupa României. O să vă spun un singur lucru.

Unul dintre cele mai eficiente mijloace de recuperare este camera hiperbarică. Este regulamentară, poți sta oricât. Numai să fii profesionist și să vrei să stai. Toți erau reticenți.

Singurul care s-a dus a fost Chiricheș. În momentul acesta, 17 jucători merg la camera hiperbarică. Asta datorită lui Vlad Chiricheș. A influențat și alți fotbaliști să meargă la un nutriționist.

Cred că este cea mai respectată persoană care intră în vestiar la noi. Este un profesionist desăvârșit. Nimeni nu îi poate spune de ce a făcut asta”, a declarat Mihai Stoica la .