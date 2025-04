Mihai Stoica, informații din interior despre transferul lui Florin Tănase la Espanyol: „Poate să plece când vrea”

Impresarul Florin Vulturar a vorbit despre interesul lui Espanyol Barcelona pentru Florin Tănase, dând mai multe detalii despre mutare.

Mihai Stoica, informații din interior despre transferul lui Florin Tănase la Espanyol

Mihai Stoica a oferit informații din interior cu privire la interesul lui Espanyol pentru Florin Tănase: „N-am primit niciun mail. Nu vreau să fac bășcălie… nu am primit nimic”.

„El mai are un an, dar poate să plece când vrea, are o înțelegere cu Gigi. N-am ce să comentez, a vorbit Vulturar. Știu eu ce discuții are Vulturar în Spania? Că are multe relații, e ocupat”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

„Legat de Coman, urmează să se discute la TAS, să se judece la TAS. E clar că vom lua banii pe el, dar ne judecăm. Nu e primul caz și probabil că nu e nici ultimul. Vrăjeala asta cu Vietnamul… e o găinărie. FIFA n-ar fi decis într-o astfel de speță altfel.

Eu cred că ani de zile se va aștepta. Întrebați-l pe Budescu când și-a luat banii. Tot prin Vietnam îi trimiseseră banii, n-au nici imaginație”, a declarat Mihai Stoica.