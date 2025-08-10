Mihai Stoica, ironic după transferul lui Ovidiu Perianu la CFR Cluj: „A contat prietenia cu Louis Munteanu”

Ovidiu Perianu, mijlocaș central, a fost oficial prezentat de CFR Cluj, după ce FCSB a renunțat la el în urma eliminării din preliminariile Champions League contra formației Shkendija. Transferul s-a realizat din postura de jucător liber de contract, iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat ironic mutarea, sugerând că relația strânsă de prietenie dintre Perianu și golgheterul Louis Munteanu, ambii din Bârlad, Vaslui, a contribuit decisiv la această alegere.

Stoica a subliniat că Perianu este prieten din copilărie cu Munteanu și a speculat asupra statutului special pe care îl are Munteanu la CFR Cluj, făcând referire la suma de 18 milioane de euro vehiculată recent pentru atacantul ardelenilor: „Louis are un statut acolo și, dacă pleacă, va avea același statut, va pleca pe bani foarte mulți, 18 milioane, așa am citit”.

Oficialul FCSB a mai declarat că Perianu nu a fost niciodată un „număr 6”, cum se crede, ci un „număr 8”, și l-a păstrat pentru că nu ocupa locul nimănui în echipă. Perianu sosește la CFR Cluj după ce a evoluat sub formă de împrumut la mai multe echipe și a fost prezentat ca o achiziție importantă pentru noul sezon, inclusiv pentru experiența acumulată la naționalele de tineret ale României și la recentul Campionat European U21.

„Știu relația de prietenie pe care o are Perianu o are cu Louis Munteanu, sunt din Bârlad amândoi, Vaslui, «frați», poate asta a contat. Sunt foarte buni prieteni, de copii.

Să vedem pe cine va înlocui pe listă. Eu îmi imaginez că de asta l-au transferat. Așa cred. Louis are un statut acolo și, dacă pleacă, va avea același statut, va pleca pe bani foarte mulți, 18 milioane, așa am citit.

(n.r. – Ești ironic?) Nu sunt ironic. Golgheterul campionatului, jucător tânăr. Cine crede că Perianu e număr 6 se înșală amarnic, niciodată nu e, e număr 8. L-am păstrat pentru că era jucător care nu ocupa locul nimănui”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.