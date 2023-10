Mihai Stoica, mesaj clar după meciul cu Belarus: ”Sper să joace și de la noi!”

Naţionala României a terminat la egalitate cu Belarus, scor 0-0, joi seară, pe stadionul Szusza Ferenc din Budapesta, în Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024.

Pentru națională urmează partida cu Andorra de acasă.

Înainte de meci, MM Stoica a oferit mai multe declarații./

„Foarte bună e starea lui Coman. Am vorbit, nu e niciun fel de problemă. Sper să joace mâine. Ați văzut că, deși într-o vreme părerile celor care analizau meciurile echipei naționale erau la unison, acum eu chiar consider că am făcut un meci bun.

N-am reușit să marcăm. Am pățit ce au pățit alții când au jucat cu noi. Rezultatul de egalitate poate că nu e cel corect după cum s-a jucat, dar nici rezultatul nostru de egalitate din Elveția sau chiar și din Kosovo nu au fost chiar foarte ok. Rămânem în cărți, sper să joace și de la noi”, a spus Mihai Stoica.