Mihai Stoica, mesaj clar după victoria cu Universitatea Craiova: „N-a fost ”

FCSB a învins Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 în etapa a 12-a din Liga 1, iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a transmis un mesaj direct pentru suporteri. Florin Tănase a înscris singurul gol din meci, din penalty, iar aproximativ 11.000 de fani au fost prezenți pe Arena Națională.

MM a răspuns și criticilor care au contestat formula de start din meciul pierdut împotriva celor de la Young Boys în Europa League, subliniind că mai mulți jucători importanți au fost menajați atât atunci, cât și în victoria din prima rundă europeană cu Go Ahead Eagles. Totodată, a mulțumit fanilor prezenți la meci, spunând că au fost “1.000 de fani pentru fiecare jucător de pe teren”, secretul unei victorii esențiale.

„N-a fost OK pentru unii formula de start cu YB, chiar dacă toți suporterii erau conștienți de importanța meciului cu Craiova. N-a fost OK pentru unii formula de start cu YB pentru că s-a pierdut meciul. În Olanda s-a câștigat, deci a fost OK.