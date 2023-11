Mihai Stoica nu acceptă eșecul din derby-ul cu Rapid: „Victorie nemeritată! La golul doi, Paul Iacob îl împinge pe Ngezana”

Echipa FCSB a fost învinsă duminică de Rapid, cu 1-2, pe Artena Națională, în etapa a 15-a, ultima a turului Superligii.

„Victorie nemeritată! La golul doi, Paul Iacob îl împinge pe Ngezana”, spune Mihai Stoica

În urma acestui rezultat, distanța dintre cele două formații s-a redus la numai 2p. FCSB este, în continuare, lider, cu 31p, în timp ce gruparea alb-vișinie se află pe locul 3. Poziția a doua este ocupată de CFR Cluj, cu 30p.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, are argumente că victoria Rapidului este nemeritată.

„Meciul ne-a arătat încă din primul minut că nu e ziua noastră. Pasa lui Ovidiu Popescu e greu de explicat, Ngezana alunecă, Dawa se duce de parcă îl lasă pe Papeau să avanseze, iar Pantea merge cu el și pare că îl lasă în pace.

Asist la un val de critici, totul e bine în altă parte numai la noi nu. E vina lui Gigi, e vina tuturor, jucătorii n-au antrenor. Ok, dar am pierdut un singur meci din 15 și am pierdut puncte când au fost erori mari de arbitraj.

Îmi pare rău, dar e fault la golul doi, Paul Iacob îl împinge pe Ngezana. Nu suntem supărați pe Colțescu, nu am ce să reproșez. Doar spun că de-asta a rămas Iacob singur. Nu e victorie meritată, oricum aș da-o.

Nu e victorie meritată, pentru că n-au avut ocazii. Au fost inteligenți, dar a doua repriză nu au avut nimic. Nu a fost de roșu la Ovidiu Popescu, roșu a fost aseară la Romero, la Tottenham-Chelsea”, a spus el.

„Am înțeles că nu a văzut Colțescu faptul că Octavian Popescu l-a călcat pe picior pe Iacob și Hațegan i-a spus lui Colțescu să-i dea galben.

Se poate încălca protocolul VAR și să îi dai galben unui jucător, când VAR-ul intervine doar la cartonașul roșu? Că eu nu mai înțeleg nimic”, s-a revoltat Mihai Stoica, la Orange Sport.