Mihai Stoica, reacție dură după Rapid – FCSB 2-2: „Am ratat victoria din cauza unei greșeli impardonabile!”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a avut o reacție fermă după remiza dramatică dintre Rapid și FCSB, scor 2-2. Oficialul „roș-albaștrilor” a criticat în termeni duri eroarea fundașului Siyabonga Ngezana, care a pierdut mingea aproape de propriul careu și a oferit oportunitatea Rapidului de a egala.

Stoica și-a exprimat însă încrederea că Ngezana nu va mai repeta astfel de greșeli, adăugând că îl susține și pe Mihai Popescu, un alt fundaș care a avut parte de unele erori.

Oficialul FCSB a punctat și aspecte pozitive, menționând că echipa a dominat meciul aproape la toate capitolele, cu excepția a două faze inspirate ale lui Dobre, și a subliniat importanța recuperării jucătorilor pentru duelul european cu Aberdeen.

„Eu nu am ce să-i reproșez lui Kovacs, dacă chiar e fault în atac, îl împinge clar. Dar, lăsând jocul liber pe tot terenul, nu trebuie să fie notă discordantă în careu. Asta e maniera lui, nu am nicio lumea problemă.