Mihai Stoica recunoaște că FCSB nu e la fel fără doi jucători

Mihai Stoica a declarat în urma înfrângerii cu CFR Cluj din ultima etapă a campionatului că FCSB a ratat victoria din cauza absenței lui Andrea Campagno și Darius Olaru.

El a mai spus că accidentarea din meciul jucat la Ploiești a cântărit greu în scorul final al partidei cu CFR Cluj.

”Am martori care au auzit că am zis ar fi culmea să îl scoată pe ăsta (n.r. Deac) şi să luăm gol din fază fixă. Fix asta am zis, întrebaţi şi o să vedeţi. Câteodată le mai simţi. Nu ştiu dar chiar am avut un feeling…

Ne-a nenorocit dubla aia accidentare de la Ploieşti, dacă acolo am reuşit să câştigăm doar prin determinare, acum absenţele au cântărit prea greu. Noi suntem o echipă cu Olaru şi Compagno, alta fără”, a spus Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.