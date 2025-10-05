Mihai Stoica, săgeți către fanii FCSB înaintea meciului cu Craiova

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explodat la stadion înaintea partidei cu Universitatea Craiova, exprimându-și nemulțumirea față de asistența slabă pe Arena Națională. În ciuda unui apel făcut după înfrângerea cu Young Boys, fanii nu s-au arătat interesați să sprijine echipa în număr mare, fiind vândute doar 9.000 de bilete la ora meciului.

În fața acestui fapt, Mihai Stoica a subliniat că preferă un număr redus de suporteri autentici, care simt și susțin cu adevărat echipa, chiar și în condiții grele.

Totodată, reprezentantul FCSB le-a transmis celor nemotivați să stea acasă și să se bucure în alt mod.

„Foarte puțini fani. Dar mai bine așa. Prefer să jucăm cu 10.000 – 12.000 de fani care simt ceva pentru echipa asta, care vin în orice condiții, decât cu cetățeni care vin doar când sunt 24,5 grade Celsius afară, când sunt rezultate sau când e sărbătoare a doua zi după meci și nu se duc la muncă.

Staţi acasă, fraților, beți o bere, foarte frumos, e excepțional! Lăsați-i să vină la stadion pe cei pentru care chiar contează echipa asta!”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.

Ce apel făcuse Mihai Stoica, cu două zile înainte de duelul cu oltenii: „Mai avem meci cu Universitatea Craiova, care e pe cai mari. Sper să-i descălecăm, doar că… Sper ca suporterii noștri să se răzgândească și să vină alături de noi, e şi vremea mai bună. Deocamdată, se anunţă, poate, un record negativ pe stadion”.