Mihai Stoica sare în apărarea jucătorului promițător după criticile fanilor FCSB: „Chiar dacă ești elitist și suporter, nu înseamnă că automat te pricepi la fotbal”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, a reacționat dur la criticile aduse de unii suporteri tânărului jucător Mihai Toma, extrema de 18 ani a echipei campioane. Într-o intervenție la PrimaSport, MM a calificat criticile drept greșite și lipsite de înțelegere față de fenomenul fotbalistic, subliniind că Toma are calități clare și mare potențial.

MM a mai adăugat că Toma lovește bine mingea atât cu piciorul stâng, cât și cu dreptul, iar piciorul său de bază nu este clar definit.

Și finanțatorul Gigi Becali a lăudat prestația tânărului fotbalist după meciul terminat 2-2 cu Rapid. Becali spune că Toma este un „jucător de jucător”, rapid și precis în pase, care nu pierde mingea și are nevoie doar să capete mai mult curaj în fața porții pentru a deveni un fotbalist de bază pentru FCSB.

„Am văzut că este… Am văzut că scriu pe rețele suporterii noștri. Elitiștii. Sunt foarte nemulțumiți de Toma. Din nefericire, chiar dacă ești elitist și suporter, nu înseamnă că automat te pricepi la fotbal.

Trebuie să vii și să înțelegi bine fenomenul. Iar când vezi un jucător ca Toma… Cu Rapid a avut un adversar puternic, poate cel mai bun fundaș stânga din țară, și l-a blocat perfect. A avut câteva intervenții… Creier. A închis culoare, a avut acțiuni ofensive. OK, nu a marcat. Dar are 18 ani. Nu are ritm. E unul dintre cei mai buni fotbaliști români sub 21 de ani. E liderul și căpitanul generației 2007.

Dacă oamenii nu înțeleg, nu am ce să le fac. Și le mai explic ceva suporterilor elitiști care nu prea înțeleg foarte bine fenomenul. Toma lovește bine și cu stângul, și cu dreptul. Nu se știe care e piciorul de bază”, a declarat Mihai Stoica la PrimaSport.

Mihai Toma, cu patru meciuri jucate în acest sezon, este văzut de conducerea clubului ca o mare speranță a echipei și a fotbalului românesc sub 21 ani.