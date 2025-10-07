Mihai Stoica, scos din sărite de gesturile lui Gigi Becali

Mihai Stoica a făcut declarații inedite despre implicarea patronului Gigi Becali în echipă, scoțând în evidență un obicei care îl scoate din minți. Stoica a spus că Becali anunță mereu primul 11 cu mult timp înainte de fiecare meci, o practică care, în opinia sa, mobilizează adversarii în mod inutil.

Cu toate acestea, decizia de a dezvălui titularii înainte de meciuri continuă să fie un mister pentru Stoica, care a încercat să înțeleagă motivația, dar a primit drept răspuns doar „Așa vreau eu”, din partea lui Becali.

„Noi am avut o perioadă foarte bună când am jucat la trei zile cu aceeași distribuție.

Pentru că se formează relații între jucători. Acum, Gigi a decis să nu mai facem asta. Sper din toată inima să revină. Nici anul trecut n-am făcut-o de la început, dar în momentul în care am început să facem doar o schimbare sau două… sper să se întâmple și în acest an același lucru.

Noi știm unde lucrăm. Eu știu cel mai bine, că sunt vechi, dar toți cei care vin știu unde lucrează. Lucrează cu un patron care cumpără jucători, care nu vinde un jucător la prima ofertă. Pe Stanciu putea să-l vândă cu 3 milioane, l-a vândut cu 10. Pe Man putea să-l vândă cu 4, l-a vândut cu 11.

Dar, care vine cu chestia asta. Să spui primul 11… n-am înțeles niciodată, n-am înțeles motivul pentru care trebuie să spui primul 11, să persiflezi adversarul, să îl mobilizezi. Dar, anul trecut și în situația asta ne-a mers bine. E Gigi și Gigi e unic, n-ai ce să… Îl întrebam ‘De ce?’. Spunea ‘Așa vreau eu’. Ok, așa vrei tu”, a spus Stoica, citat de fanatik.ro.