Mihai Stoica și Victor Angelescu au dat verdictul cu privire la următorul selecționer al României

Mircea Lucescu ar putea renunța la postul de selecționer al României, iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, și Victor Angelescu, acționar minoritar la Rapid, au discutat despre un posibil înlocuitor.

În contextul rezultatelor modeste ale naționalei, cu o înfrângere la București în amicalul cu Canada (0-3) și o remiză cu Cipru (2-2) în preliminariile Campionatului Mondial 2026, plecarea lui Lucescu pare o opțiune serioasă dacă va exista un succesor viabil.

Stoica și Angelescu au menționat, conform primasport.ro, că Gheorghe Hagi, liber de contract, este considerat principala variantă pentru preluarea echipei naționale.

Mihai Stoica a precizat că, dacă Federația și Lucescu sunt de acord cu un nume nou, atunci acesta ar putea pleca, iar Hagi, care a refuzat de multe ori până acum, ar putea reveni în poziția de selecționer într-un caz de urgență majoră.

Angelescu a afirmat că Hagi merită pe deplin această oportunitate, iar Stoica a spus că există o posibilitate de 100% ca Hagi să preia naționala, cu condiția să renunțe la acțiunile pe care le deține la Farul.

Victor Angelescu: “Eu cred că va continua. Cred, în schimb, dacă îi va cere Răzvan Burleanu sau FRF demisia, va pleca“.

Mihai Stoica: „Dacă cei de la Federaţie s-au gândit deja la un înlocuitor, dacă Mircea Lucescu e de acord cu numele, cred că pleacă. Acum întrebarea este: Gică Hagi, care a refuzat de atâtea ori, se reîntoarce?“.

Victor Angelescu: „Are voie? Gică Hagi ar merita cu vârf şi îndesat să fie“.

Mihai Stoica: „Cred că asta se poate discuta şi la nivel de urgenţă. E o situaţie de criză. Dacă considerăm acum că trebuie înlocuit selecţionerul, e un caz de forţă majoră. (n.r. Se poate să avem o excepţie) Se poate orice“.