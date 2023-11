Mihai Stoica știe cine este cel mai talentat jucător din Liga 1: „Uită-te la el, are un fizic extraordinar!”

Mihai Stoica știe cine este cel mai talentat jucător din Liga 1. Oficialul celor de la FCSB a lăudat un jucător de la o altă formație.

Mai exact, Meme a fost impresionat de tânărul Adrian Mazilu, fotbalistul Farului ce va pleca în fereastra de iarnă la Brighton, în Premier League.

„Uită-te la el, are un fizic extraordinar!”

„Eu sincer îl văd pe Mazilu (n.r. – capabil să facă performanță la un club mare din Europa). Uită-te la el, are un fizic extraordinar, are o viteză extraordinară. Pe lângă asta, are şi o tehnică foarte bună. Îl simţi când joci contra lui, are tot ce îi trebuie”, a spus Mihai Stoica, pentru Orangesport.