Mihai Stoica știe de ce Ianis Stoica a rupt orice legătură cu U Cluj și FCSB în această iarnă: „A fost foarte deranjat de asta!”

Ianis Stoica a fost protagonistul unui episod controversat în această fereastră de transferuri. Împrumutat de FCSB la U Cluj, jucătorul nu și-a mai dorit să facă parte din echipa ardelenilor.

Tânărul atacant a rupt orice legătură cu U Cluj, dar și cu FCSB, echipa de care aparținea, și s-a transferat definitiv la Hermannstadt. Iată cum a comentat Mihai Stoica evenimentul care a generat discuții și reacții în lumea fotbalului românesc.

„A fost foarte deranjat de asta!”

„Am o explicaţie, dar nu pot să… Aveam mare încredere în el. Câteodată mai ieşi şi ca să dai curaj unui jucător, nu neapărat să gândeşti asta. Da, avea nişte calităţi de golgheter, extraordinare. Doar că trebuie să fie dublate de alte calităţi pe care, din păcate, le are, nu le are, nu ştiu. Nu am mai lucrat în ultima vreme cu el.

Din câte înţeleg, neoficial, că n-am vorbit cu el, a fost foarte deranjat de faptul că U Cluj l-a împrumutat pe Ştefan Pănoiu, de la Rapid. Dacă e aşa, înseamnă că are o problemă. Poate nu e aşa, dar eu spun ce se vorbeşte.

Da, a fost un interes de la Beer Sheva, dar noi nu puteam să vorbim cu Beer Sheva, din moment ce el era la U Cluj, împrumutat până în vară, iar noi nu aveam nicio clauză prin care jucătorul să se întoarcă la clubul. Da, am renunţat definitiv la el.

Nu pot să judec un jucător care nu mai este al nostru, nici să critic. Sper, pentru el, că a făcut o alegere bună”, a declarat Mihai Stoica, conform celor de la OrangeSport.ro.