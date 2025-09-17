Mihai Stoica surprinde. Cum a transformat Dinamo o criză în succes și ce urmează pentru rivala FCSB!

Mihai Stoica, președintele FCSB, a lăudat Dinamo pentru modul în care a gestionat transferurile și problemele de lot, subliniind că echipa din Ștefan cel Mare merită apreciere pentru performanța din acest sezon.

Stoica recunoaște progresul rivalilor

Deși se află la conducerea FCSB, Mihai Stoica nu a ezitat să felicite Dinamo pentru mutările din mercato, chiar dacă echipa a pierdut o serie de jucători importanți, precum Homawoo, Olsen, Selmani și Politic. Acesta a remarcat faptul că Dinamo a reușit peste zece transferuri, aducând jucători fără notorietate, precum Musi, cipriotul necunoscut sau Stoinov, și a beneficiat de inspirație din partea celor care au decis aducerea lui Armstrong și Karamoko.

Reușita lui Kopic la Dinamo

Stoica a evidențiat și calitatea muncii depuse de Zeljko Kopic, antrenorul responsabil de ascensiunea lui Dinamo pe locul 3 în Liga 1 după primele nouă etape. Chiar dacă echipa a început campionatul slab, cu doar două puncte în primele trei runde, victoria din derby-ul cu FCSB a marcat startul unei serii de șase meciuri fără înfrângere. Totodată, Stoica a apreciat modul în care Kopic a gestionat accidentările și a menținut echipa competitivă.

„Gândiţi-vă că la începutul campionatului lumea – eu nu – dar făceau socoteală aşa. Au plecat Homawoo, Olsen, Selmani, Politic şi au venit Musi, de care nu se ştia, cipriotul pe care nu-l ştia nimeni, Stoinov nu venise.