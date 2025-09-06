Mihai Stoica tranșează: „România, un dezastru total în amicalul cu Canada”. Critici dure pentru Moldovan și echipă

România a fost umilită de Canada în amicalul de vineri, scor 0-3, în fața propriilor suporteri, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Mihai Stoica, oficialul FCSB, a vorbit vehement după meci, criticând dur prestația „tricolorilor” și opțiunile de pe bancă.

Oficialul a pus sub semnul întrebării alegerea portarului Moldovan în locul lui Răzvan Sava, argumentând că „trebuie să apere Moldovan, care nu este titular la echipa de club? Sava este la Udinese, care tocmai a bătut pe San Siro. Ne punem şi noi întrebări.”

În plus, Mihai Stoica a recunoscut că doar Denis Stanciu a avut o evoluţie acceptabilă, în timp ce restul echipei a fost depășită clar de adversarii nord-americani. „Am avut ocazii, e adevărat, dar în momentul în care tratezi cu aşa o seninătate… zici că era 3-0 pentru noi şi Drăguş voia să marcheze cu călcâiul.”

„Singura chestie care aseamănă Cipru cu Canada este că încep cu C. Singurul aspect pozitiv care reiese după această partidă este că nu a fost oficial.

A fost un dezastru total, iar ce a făcut Moldovan… rar, de regulă vezi pe reţele, nu la nivel de echipă naţională.

