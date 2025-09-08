Mihai Stoica, un nou atac virulent: „Regula U21 impusă de FRF e stupidă și va fi eliminată sigur!”

Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, a criticat dur regula impusă de FRF care obligă cluburile să utilizeze jucători tineri U21, numind-o „stupidă” și anunțând că va fi eliminată sigur. El a subliniat că în marile campionate, tinerii fotbaliști joacă la nivel înalt doar pentru că sunt extrem de talentați, nu forțați prin reguli.

Stoica a dat exemple din naționale precum Brazilia și Argentina unde adolescenți născuți în 2007 evoluează titular, spre deosebire de România unde niciun jucător sub 21 de ani nu prinde echipa națională.

Managerul campioanei a evidențiat ineficiența regulamentului românesc care, deși obligă folosirea tinerilor, nu generează rezultate nici pentru echipele naționale. În plus, a atras atenția că niciuna dintre cele patru echipe românești participante în acest sezon european nu a folosit jucători U21.

Mihai Stoica și-a exprimat convingerea că prevederea va fi înlăturată cât de curând, pentru că „nu se poate așa ceva”, iar decizia corectă va fi luată de cineva cu capul pe umeri.

„Pentru că sunt exagerat de buni. Ce jucător născut în 2007 joacă în naţionala României? Niciunul. Dar în 2006? Niciunul. Dar în 2005? Niciunul.

La Chelsea joacă titular un fotbalist născut în 2007 care a jucat titular în naţionala Braziliei. În naţionala Argentinei joacă un alt 2007, Mastantonou. Pentru că sunt foarte buni

Se ajunge la vorba mea, regula U21 e stupidă. De atâţia ani au fost forţaţi să joace, de ce nu joacă un under la naţională? De ce joacă Mastantonou în naţionala Argentinei? Pentru că e bun, nu pentru că a fost forţat să joace.

Regula asta va pica sigur, pentru că nu se poate aşa ceva. Până la urmă cineva cu capul pe umeri va decide împotriva ei. Nu e normal”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.