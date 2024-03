Mihai Stoichiță a analizat dilemele lui Edi Iordănescu cu 4 luni înainte de Euro. „Acolo ne doare” Ce se întâmplă cu Ianis Hagi? „E nedreptățit”

„Nu are cum să se liniștească. Pot să te mint să spun că nu suntem îngrijorați când vedem că nu joacă fotbaliști în campionatele în care s-au transferat. Portari să zici că am avut de-a lungul generațiilor care nu au jucat și au fost cei mai buni de pe teren. Nu putem să nu ne uităm la ce avem pe bancă, în spatele lui. Niciodată nu am dus lipsă de portari.

Nu înțeleg de ce nu joacă, nu sunt străluciți la Alaves. Mă tot uit, nici nu mă mai gândesc că nu joacă Ianis și fac comparație cu ăia care sunt în locul lui pe teren, la fel de bine putea să joace și Ianis. Să zici că era rezerva lui Isco. Sunt român, animat de naționalism, dar revenind la obiectivism”, a spus Stoichiță.

„Mă uit la antrenorul lor, de ce e nedreptățit. Poate să îți dea gol oricând, poate să îți dea o pasă luminoasă. Are o echipă plată. Nu este jucătorul lor și antrenorul se gândește că o să rămână toată viața acolo, să își țină grupul de jucători. Nedreptățit de faptul că trebuie să primească o șansă.

Continuă să piardă cu aceeași jucători sau să facă egal, bagă-l și pe ăla că de aia l-ai adus. De ce l-ai luat de la Rangers?”, a mai spus directorul FRF la FANATIK SUPERLIGA.