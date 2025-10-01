Mihai Stoichiță a dat verdictul despre Ianis Hagi: ”E valoros. Poate decide un meci în orice moment”

Ianis Hagi este, în prezent, legitimat la echipa turcă Alanyaspor, dar a ratat meciurile cu Olanda (amical) și Cipru (preliminariile CM 2026) și nu a fost convocat la prima reprezentativă.

Acum, ”tricolorii” urmează să dispute duelurile cu Moldova (amical) și Austria (preliminariile CM 2026) în luna octombrie.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a vorbit despre prestațiile lui Ianis Hagi și a subliniat că este un jucător valoros, care poate fi decisiv în rezultatul unui meci.

”Dacă stai bine să te gândeşti, Ianis, când a jucat, a şi decis anumite calificări. A jucat, a făcut 2-1 şi ne-a liniştit pe toţi atunci. Nu am mai stat cu inima în gât că e 1-1 şi că se putea întâmpla orice. A marcat, a jucat bine.

Ianis e un jucător de valoare. E un jucător care face parte din galeria celor care pot decide un meci în orice moment”, a spus Mihai Stoichiță, potrivit as.ro.

Ianis Hagi este cotat la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate.