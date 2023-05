Mihai Stoichiță a dat verdictul după Farul-Rapid 7-2: „Trebuie să meargă mai departe!”

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a fost prezent sâmbătă seară la partida Farul-Rapid (7-2).

Oficialul FRF a oferit o primă reacție după partida câștigată de dobrogeni. Iată cum a comentat succesul „Marinarilor”.

„Trebuie să meargă mai departe!”

„Am spus-o de mai multe ori. Construcția pe care Farul o are pe faza de atac, nu o are nimeni. Plus execuții de excepție alte jucătorilor de acolo. Mie îmi pare bine, pentru că sunt foarte mulți jucători care își depun candidatura la echipa națională.

Rapid de ce să arunce prosopul? Trebuie să meargă mai departe. Și așa a ajuns mai sus decât și-a propus”, a declarat Mihai Stoichiță, potrivit GSP.ro.