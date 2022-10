Mihai Stoichiță a răbufnit la adresa lui Devis Mangia: „Nu ai cum să ceri la FRF detalii despre viața privată a unui antrenor care nu activează în cadrul FRF!”

Devis Mangia, fostul antrenor al celor de la CSU Craiova, a fost acuzat de abuz sexual. Lume fotbalului românesc a reacționat imediat.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic FRF, a vorbit despre acest subiect. Iată ce a spus Stoichiță.

„Este o situație foarte complicată!”

„La noi în țară sunt devieri, iar la alții sunt lucruri normale, nu mai înțeleg nimic, pentru că ați văzut și dumneavoastră trendul care este în Europa și a lumii civilizate. Este un sector alunecos și nu cred că are sens să intrăm noi în lumea asta.

Cred că Federația Română de Fotbal abia acum a fost anunțată despre cazul Mangia, am citit și eu prin ziare. Nici nu am știut despre acest lucru și nici Federația nu a discutat despre acest caz. Este o latură care mie nu-mi aparține, pentru că acest lucru vine la comisiile acestea de specialitate.

Nu înțeleg care este subiectul până la urmă, este o agresiune sexuală din partea lui (n.r. – a lui Mangia) asupra unui jucător de la Craiova, așa am înțeles eu din ce am citit. Dacă este agresiune, este grav, dar este problema lui personală, nu este problema Federației că el are sau nu are anumite apucături.

Vă dați seama că nu este responsabilitatea Federației ce face el în timpul liber, ar fi culmea acum ca noi să avem apucături de filaj să vedem ce face un antrenor în timpul liber. Este o situație foarte complicată. Dar absurdul este că nu ai cum să ceri la FRF detalii despre viața privată a unui antrenor care nu activează în cadrul FRF, ci activează în cadrul unui club de fotbal privat. Eu nu înțeleg și îmi sfidează logica discuția asta”, a declarat Mihai Stoichiță, conform sptfm.ro.