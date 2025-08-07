Mihai Stoichiță este sigur că această echipă se va califica în play-off: ”Nu va avea probleme”

Mihai Stoichiță a vorbit despre noul sezon din Superliga României.

Astfel, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal susține că Dinamo are toate șansele să ajungă în play-off. De asemenea, oficialul a subliniat că totul i se datorează antrenorului Zeljko Kopic și a precizat că gruparea din Ștefan cel Mare poate să lupte și pentru titlul de campioană.

”Dinamo mi se pare o echipă interesantă. Identitatea de acolo e dată de Zeljko Kopic. Este omul potrivit la locul potrivit. Are ambiții de a ajunge în vârf.

Eu cred că Dinamo nu va avea probleme să intre în play-off.

Eu cred că, în interiorul lor, se gândesc chiar și la titlu”, a declarat Mihai Stoichiță, în interviul acordat pentru Digi Sport.