Mihai Stoichiță, în culmea fericirii după rezultatele naționalei de seniori și a celei U21: „E o seară superbă pentru fotbalul românesc!”

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a reacționat după rezulatul obținut de România U21 (1-0 cu Finlanda U21).

Oficialul FRF a vorbit și despre naționala de seniori. Iată ce a comentat după rezultatele înregistrate.

„E o seară superbă pentru fotbalul românesc!”

„Toată această perioadă a fost la intensitate maximă, la toate nivelurile. E o seară superbă pentru fotbalul românesc, pentru că am reușit o calificare la U19. Am reușit să luăm cele trei puncte în meciul cu Finlanda care nu a fost deloc ușor. Am ratat multe ocazii clare. Șase puncte și spernțe mari de calificare după părerea mea. Albania va veni la București, din păcate eu zic că am avut meciul în mână acolo. Ăsta e fotbalul, aduce și momente neplăcute, dar cred că vom reuși să îndreptăm totul la București, când va fi cu Albania aici. Sunt multe calcule pe care putem să le facem, dar mai întâi să-ți obții tu punctele.

(…)

(n.r. – despre naționala mare) Este îmbucurător că n-am pierdut niciun meci în această grupă și stăm la mâna noastră înainte de ultimele două meciuri. Nu jucăm în deplasare, jucăm pe un teren neutru. Probabil că săptămâna ce vine se va definitiva, va fi destul timp pentru a organiza acest meci. Dacă vom reuși să câștigăm în fața Israelului, chiar dacă am jucat prost în primul meci, eu cred că putem îndrepta lucrurile, să jucăm bine și să câștigăm. De noroc? (n.r. – de ce are nevoie Edi Iordănescu) Are nevoie de jucători în plină formă”, au fost cuvintele lui Mihai Stoichiță, pentru PRO TV.