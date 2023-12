Mihai Stoichița, laude la adresa lui Burleanu – Îl compară cu Hagi și Halep

În cursul zilei de 11 decembrie, Independent a informat că Răzvan Burleanu este favorit să-i preia rolul lui Aleksander Ceferin la șefia UEFA.

Actualul director tehnic al FRF susține că Răzvan Burleanu este un exemplu în ce înseamnă administrația și că se bucură de respectul oamenilor importanți implicați în fotbalul european și mondial. Lucru care nu se întâmplă și în România, din spusele fostului antrenor.

„Nu mă surprinde pentru că acum câțiva ani a fost ales cel mai bun tânăr manager sportiv de câteva universități renumite din lume. M-au luat la mișto atunci. Omul are un CV.

Burleanu a fost și fotbalist până la 20 de ani, arbitru de fotbal. Tatăl său l-a trimis la facultate. E un manager care ține 100 și ceva de oameni, 18 loturi naționale și nu știu câte competiții pentru care în ultimii ani nu a primit bani de la UEFA. S-au autofinanțat.

Mie nu mi se pare exagerat. Când mă duc la UEFA la orice fel de întrunire, întâlnire, toată lumea vine la el să stea de vorbă. Toți președinții. Nu mai zic de Ceferin. Au o relație foarte bună.

Păcat că nu ne respectăm oamenii care au capacitatea așa cum ar trebui. Să ne bucurăm că într-un fel ne trage și pe noi din după el. Orice valoare din România, mă țin după Halep, mă țin după Hagi, mă țin după Burleanu. De ce nu? Fac o paralelă. O să zică: «Cum compari, domne?»

Eu când am venit la Federație am descoperit lumea asta nouă a lor și le-am zis: «Voi sunteți niște campioni ai administrației». Eu am venit aici pentru că vreau să devin un campion al zonei tehnice. El a spus că apreciază asta. Am investit foarte mult în sectorul juvenil. S-au obținut în premieră trei calificări la Campionatul European la loturile de juniori. Ce am făcut la tineret dă roade la echipa mare”, a declarat Mihai Stoichiţă pentru Fanatik.