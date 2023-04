Mihai Stoichiță neagă acuzațiile de șpagă de la loturile naționale: „Nu se mai îmbogățește, are 63 de ani”

Mai mulţi părinţi ai unor copii care au fost chemaţi la loturile naţionale au reclamat în ultima perioadă criteriile de selecţie.

Ion Geolgău „nu mai are timp să se îmbogățească, că are 63 de ani”, spune Mihai Stoichiță

Unul dintre ei afirmă că i s-a cerut bani în schimbul convocărilor. În presă a apărut numele lui Ion Geolgău, fost internațional român și actual manager al Departamentului de Scouting din cadrul Federației Române de Fotbal.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, se îndoiește că fostul atacant al Universității Craiova și al echipei naționale ar face astfel de gesturi.

„Am avut nu știu câte reclamații de genul ăsta. Nimeni nu scrie pe hârtie. Eu nu pot să condamn oamenii pe vorbe. Cum ar fi să te condamn pe dumneata pe o bârfă? Nu vreau să-l jignesc pe domnul Iurea, cum sa condamn pe vorbe? Nu vă supărați.

Am mai avut astfel de cazuri. Scrieți pe hârtie, faceți o reclamație scrisă și eu intru într-o anchetă. Nimeni n-a mai venit a doua zi să aducă această hârtie. Nimeni în 6 ani de când sunt la FRF.

Nu știu ce interese sunt, pentru că sunt cam legate treburile astea. Au apărut dintr-o dată, atac împtriva lui Geolgău, împotriva mea, împotriva lui Burleanu eram obișnuit.

Dintr-o dată, pentru ce? Și evazive, că Stoichiță i-a răspuns evaziv, păi cum era să-i răspund? Punctual? La ce să-i răspund punctual?

I-am vorbit frumos, a venit copilul, l-am băgat la selecție, mi se pare că a mai și fost selecționat după, că nu urmăresc, nu e treaba mea, e teraba celor de la loturi. La mine vin la sfârșit cu prezentarea rezultatelor, cu analiza, aia mă interesează pe mine.

Păi eu am timp să stau în fiecare zi să văd cine ce face, ce jucători, sunt eu antrenorul loturilor naționale? Cum să cred eu că Geolgău ia șpagă? Cum să fac așa ceva? Pentru ce să-și strice imaginea construită cu atâta trudă în atâția ani de zile. Nu mai are timp să se îmbogățească, că are 63 de ani.

Eu înțeleg de foarte ori frustrările, nu toată lumea poate să ajungă să joace la echipa națională. Și eu mi-am dorit, dar n-am fost atât de bun ca cei de care eram încojurat la vremea respectivă. Ăsta e adevărul.

Am fost și eu acolo, cu Boloni, cu Cămătaru, în echipa națională a României universitară, la un campionat universitar. Dar n-am ajuns la echipa mare pentru că erau mai buni ca mine, iar antrenorii i-au ales pe cei mei buni probabil. Ce vreți să fac eu? Să mă duc să-i spun că ăla e mai bun? Cum să cântăresc eu?

Nu pot evalua eu jucătorii. Îmi sunt dragi toți, îi încurajez, problema e că e competiție înter ei, unii joacă mai bine, alții mai slabi, nu e vina mea”, a spus Stoichiță, la Sport Total FM.