Mihai Stoichiță, precaut înainte de Kosovo – România: „Îmi e frică de ei când văd la ce echipe joacă”

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, s-a referit la meciul naționalei României din Kosovo.

Mihai Stoichiță cere suporterilor naționalei României să aibă încredere în „tricolori”

Naționala pregătită de Edward Iordănescu va juca două meciuri în iunie, în preliminariile CE 2024, ambele în deplasare. „Tricolorii” vor întâlni naționala din Kosovo pe 16 iunie, iar după trei zile, prima reprezentativă a României se va duela cu selecționata Elveției.

Mihai Stoichiță este optimist înaintea primului meci, dar recunoaște că-l trec fiori când citește numele echipelor la care evoluează jucătorii adverși.

„Ar fi extraordinară o victorie, sperăm cu toții. Văd multă încredere în rândul băieților și asta e foarte important. Trebuie să avem încredere în ei. Am văzut ce a fost la antrenamente, cum au pregătit fiecare fază în amănunt.

Să vedem ce iese. Nu avem nicio șansă altfel, nu mai avem super-valorile pe care le-am avut. Avem jucători buni, care, cu un spirit de organizare bun, cu o strategie bună, pot face performanță.

Pe Kosovo o văd așa pe bucăți. Văd mulți jucători care evoluează la echipe puternice, dar, în ansamblu, parcă nu sunt chiar așa fricos când joacă sub numele de Kosovo. Îmi e frică de ei când văd la ce echipe joacă. E foarte interesant ce se întâmplă.

Cred că prin tot ce a pregătit Edi, ce au pregătit ei, cum s-au implicat, am mare încredere în băieți. M-am uitat foarte atent la Ianis, nu mai există niciun fel de reținere, niciun instinct de autoconservare. Nu știu ce ritm de joc are, dar are mișcări mai mult decât normale. Nu cred că e vreo problemă cu Alibec.

Sunt trei portari care au multă experiență din punct de vedere al prezenței în teren. Toți au fost titulari. E foarte important. Nu poți să spui că în România avem niște apărări care ermetizează poarta. Portarii din România au mult de lucru”, a spus declarat oficialul FRF.