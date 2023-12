Mihai Stoichiță și-a dat demisia de la FRF: „Asta am simțit că trebuie să fac”

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, și-a scris demisia înaintea meciului cu Israel, care ar fi fost valabilă dacă Românai rata calificarea la CE 2024.

„Unii suporteri mi-au adresat cuvinte, pe care nu pot să le reproduc”, a spus Mihai Stoichiță

Naționala de fotbal a României s-a calificat la CE 2024, unde va juca în Grupa E, alături de Belgia, Slovacia și o echipă care ca vâștiga play-off-ul pentru Nations League, pe Ruta B.

Lucrurile s-au clarificat după ce echipa pregătită de Edward Iordănescu a ăînvins Israel pe teren neutru, în Ungaria, la Felcsut, cu 2-1, revenind de la 0-1.

„Eu am făcut o declarație după meci (n.r – Belarus – România 0-0, jucat la Budapesta) și unii suporteri mi-au adresat câteva cuvinte în direct, la flash-interviu, nu pot să le reproduc.

Și a mai fost și în Elveția parcă, dar n-are importanță. Iar eu imediat, la cald, după meci, am spus că ne calificăm.

Dacă te iei doar după rezultat, s-ar putea să nu judeci corect imaginea unui joc. Dacă-mi aduc bine aminte, Belarus n-a avut nicio acțiune la poarta noastră.

Când am făcut comparație între ce am văzut că joacă Belarus și ce joacă celelalte echipe, am stat și m-am gândit că nu suntem chiar nimeni în lume”, a transmis el.

„Mi-am prezentat demisia înainte de meciul cu Israel, în caz că nu ne calificăm”, susprinde Mihai Stoichiță

Aflat în funcție din 1 februarie 2017, Stoichiță a mai precizat că înaintea meciului cu Israel și-a semnat demisia și i-a înmânat-o președintelui Răzvan Burleanu, dar acesta a ignorat gestul.

Directorul tehnic al FRF susține că ar fi părăsit funcția, indiferent de poziția pe care ar fi avut-o Burleanu, în conteztul în care demisia este un gest unilateral.

„Un element pe care-l știu doar cei din Federație, o spun în premieră acum, eu mi-am prezentat demisia înainte de meciul cu Israel, în caz că nu ne calificăm. Meciul de la Felcsut.

Am zis că misiunea mea se încheie pentru că mi se pare că este un eșec al zonei mele, zona tehnică. Toată lumea a rămas surprinsă. Burleanu mi-a zis că în niciun caz nu acceptă, dar eu asta am simțit că trebuie să fac și asta făceam.

Nu antrenează Burleanu, Vișan sau Bodescu, eu răspund direct de rezultatele echipelor naționale ale României”, a spus Mihai Stoichiță, potrivit ProSport.