Mihai Teja a atins un subiect sensibil după Metaloglobus – CFR Cluj 1-1: „Arbitrezi tu sau VAR-ul?”

Articol de Ionuț Nichita - Publicat duminică, 14 septembrie 2025, ora 09:00,
Mihai Teja. Foto: Profimedia
Nou-promovata Metaloglobus București se chinuie foarte tare în primul ei sezon din SuperLiga României. Micuța echipă antrenată de Mihai Teja a obținut abia al doilea său punct din nouă etape, iar tehnicianul nu s-a mai ferit de cuvinte la adresa arbitrului Andrei Moroiță.

Mihai Teja nu s-a mai putut abține. Care este mare s-a nedumerire cu privire la arbitraj: „Eu nu mai înțeleg”

Mihai Teja a fost nemulțumit de deciziile cuplului Andrei Moroiță (central) – Cătălin Popa (VAR) și și-a exprimat o mare nedumerire la finaul partidei.

„Nu am înțeles, îl întrebam și pe domnul asistent. Cine arbitrează? VAR-ul sau arbitrul? Nici nu mai știu când se oprește jocul. Sunt două necunoscute, cine conduce jocul și când e henț, eu nu mai știu niciodată când e henț, cine decide, se vede, nu se vede. Adică să ne spună și nouă clar. Nu știi cine arbitrează, VAR-ul sau arbitrul.

Nu ar trebui să fie cine e mai bine cotat, cine e la centru e numărul 1. Decizi, nu ai văzut, mergi mai departe, înțeleg în careu, da. La Ely Fernandes, dacă vedeți piciorul, e cu sânge.

L-a călcat direct, putea să fie cartonaș roșu. Lași jocul, dar întorci. Nu se greșește cu rea voință, suntem oameni, cu toții greșim, trecem cu vederea. Ca echipă mică, dacă nu îți iei măcar ce e al tău, e greu”, a concluzionat Mihai Teja.

