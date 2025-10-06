Mihai Teja este distrus: „Dacă ne lipsesc doi sau trei jucători, atunci ne este destul de greu”

Echipa Oţelul Galaţi a învins luni, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 12-a din Superligă.

„Când dai mingea adversarului, trebuie să te aștepți că vei lua gol”, s-a convins antrenorul

Cu 16 puncte, echipa lui Laszlo Balint e pe locul 7, în timp ce Metaloglobus e ultima, a 16-a, cu trei puncte.

„Pentru meciul acesta, atât am putut! Eu sper că totuși că atunci când vor veni și jucătorii care sunt accidentați, adică un Sava, Bruno sau Junior Morais, lucrurile să arate altfel.

Nu este ușor! Dacă ne lipsesc doi sau trei jucători, atunci ne este destul de greu. Nu este ușor să te adaptezi în Liga 1. Dacă nu ești atent, atunci adversarul te pedepsește imediat.

Huiban nu a fost el. Nu trece printr-o perioadă foarte bună. Are și o vârstă. Nu din cauza penalty-ului ratat l-am schimbat.

E o problemă când nu câștigi și e o problemă când pierzi. Când dai mingea adversarului, trebuie să te aștepți că vei lua gol”, a declarat Mihai Teja, antrenorul oaspeților.