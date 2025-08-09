Mihai Teja, frustrat de al treilea eșec consecutiv: „Nu am văzut-o pe Dinamo. Noi am dominat la toate capitolele”

Metaloglobus a pierdut vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 0-1 în fața lui Dinamo București, în etapa a cincea din Liga 1. Singurul gol al meciului a fost marcat de Cătălin Cîrjan, în minutul 14, cu un șut din afara careului. Dinamo a mai avut ocazii importante prin Alexandru Musi, în minutul 22, și tot Cîrjan, care a trimis în bara transversală în minutul 30.

După meci, Mihai Teja, antrenorul lui Metaloglobus, a declarat că echipa sa a fost frustrată de rezultat, considerând că meritau măcar un punct, având în vedere evoluția și ocaziile din repriza a doua. Teja a acuzat ghinionul și i-a felicitat pe jucătorii săi pentru efort și dorința de posesie, subliniind dominarea la toate capitolele în a doua parte a jocului. Deși Metaloglobus se află pe penultimul loc în Liga 1, cu doar un punct după cinci etape, Teja rămâne optimist și speră să “spargă gheața” la următorul meci, odată cu integrarea celor doi fundași centrali sosiți recent, Ely și Abbey.

Teja a mai remarcat că echipa sa trebuie să devină mai puternică pentru a reuși să câștige meciuri, iar jucătorii merită șansa de a se bucura de primul eșalon al fotbalului românesc, dar este nevoie de mai multă forță pentru a obține rezultate pozitive.

„Am luat acel gol, cred că mingea a fost deviată. După aceea am încercat să revenim în joc, am încercat și în prima repriză. A fost un echilibru între cele două echipe. Ei au avut mingea mai mult în propria treime, au pasat.

Ce pot să spun… îmi pare rău pentru băieți, pentru că nu am reușit să luăm punct sau puncte. Meritam, după aspectul jocului. În a doua repriză nu am văzut-o pe Dinamo. Noi am dominat la toate capitolele, nu a fost să fie, ne-a fost și anulat golul, o super-execuție.

Băieții sunt puțin supărați. Aleargă, muncesc, încercăm să implementăm ceea ce doresc eu la echipă: să avem posesie, chiar dacă suntem o echipă mică. Încercăm să fim agresivi. Mai este mult de muncă, abia au venit acum doi fundași centrali, Ely și Abbey. Încă sunt nepregătiți, nu au ritm. Încercăm să facem o echipă cu care să câștigăm puncte. Asta ne dorim și sper ca la următorul meci să spargem gheața.

Băieții aceștia meritau șansa, toți cei care au promovat, să se bucure de Liga 1 și să joace aici. Dar trebuie mai multă forță ca să putem câștiga meciuri”, a declarat antrenorul lui Metaloglobus, Mihai Teja, pentru primasport.ro.