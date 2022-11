Mihai Teja, răspuns pentru Valeriu Iftime! Ce a spus antrenorul de la FC Botoșani

FC Voluntari a învins vineri, în deplasare, formaţia FC Botoşani, scor 1-0, în primul meci al etapei a 17-a din Superligă.

La finalul meciului, Mihai Teja a oferit mai multe declarații.

”Vorbim despre șut pe poartă în minutul 54, dar prin dinamica jocului încerci să duci mingea aproape de poartă. Am văzut la marile cluburi din UCL, Barcelona avea posesie și avea șut pe poartă în minutul 80. Statistica e statistică, aveți dreptate. Trebuie să pui în pericol poarta adversă, dar e greu pentru că cei de la FC Voluntari s-au așezat pe două linii. Ăsta a fost jocul. Patache a intrat, e un fundaș lateral ofensiv, Sno nu mai putea.

Nu e mișcare defensivă, voiam să vină cu centrări multe. Pe Dican l-am introdus pentru că nu aveam altul sub 21. Dacă-l schimbam pe Perianu, nu mai aveam pe cine să bag. E opinia lui (n.r.- despre declarațiile de săptămâna trecută ale lui Iftime). La Chindia a fost defensiv? Azi a fost defensiv? Nu, cred că am controlat jocul, în afară de ultimele minute, când te retragi.

Niciodată nu am fost definiția fricii, nu mi-a fost niciodată frică de nimic. Azi am făcut un joc ofensiv și am pierdut. În jocul de fotbal există și tactică și trebuie să simți momentele. Dacă le simți, ești bun antrenor, dacă nu, nu mai ești. Toată lumea poate să-și dea cu părerea. Atâta putem, diferența o fac micile detalii, forma jucătorilor, deciziile de moment ale jucătorilor”, a declarat Teja.