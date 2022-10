Mihai Teja vrea să câștige Cupa României: ”Dacă mergem mai departe ne gândim și la finală!”

FC Voluntari a învins în deplasare Unirea Slobozia, scor 1-0.

Adi Mihalcea a oferit mai multe declarații la finalul meciului.

”O echipă de Liga I nu te iartă. Am văzut totuşi disponibilitate la efort din partea băieţilor. Am avut destul de multe schimbări în echipă. Am venit după o deplasare foarte lungă la Timişoara.

La 3 zile nu reuşit să avem aceeaşi prospeţime, de asta am recurs la această soluţie. Obiectivul nostru principal este de a merge în play-off, dar nu neglijez Cupa României. Am vrut să câştigăm azi, să facem un joc bun. Cred că este un sistem interesant în Cupa României”, a declarat Mihalcea după meci.