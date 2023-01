Mihăiță Pleșan, fostul jucător al Craiovei, a vorbit despre numirea lui Neagoe: „Hai să-l vedem ce poate!”

Mihăiță Pleșan, fostul mijlocaș român, a vorbit despre numirea lui Eugen Neagoe pe banca tehnică a celor de la CSU Craiova.

Se pare că Pleșan nu este de acord cu valul de crtici pe care antrenorul l-a primit deja. Iată ce a spus despre Neagoe.

„Hai să-l vedem ce poate!”

„Aș vrea să încep cu un lucru. Am văzut că nici n-a fost instalat și deja a început să fie contestat. Plus comparații între el și Mirel, între el și Reghe…eu nu cred că trebuie să facem comparații, că fiecare are stilul lui. În primul rând, hai să-l vedem ce poate. Dacă-i dăm în cap din prima, nu rezolvăm nimic. Asta n-o să înțeleg niciodată.

Nici nu se instalează bine un antrenor și gata, toată lumea vorbește. El are inimă de oltean, asta e clar. E născut, crescut aici, știe foarte bine cu ce se mănâncă. Eu cred că acesta este un atu, știe foarte bine ce înseamnă zona, una total diferită față de oriunde altundeva ai juca. Are nebunia ei, are bucuria ei, are supărările ei. Presiunea tribunei e foarte mare, bucuria și tristețea sunt de trei ori mai mari decât în alte părți.

Este un antrenor care, din punctul meu de vedere, are destul de multă experiență. Toate echipele pe unde a fost le-a lăsat puțin mai sus, ceea ce contează foarte mult”, a declarat Pleșan, pentru GSP.ro