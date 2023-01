Mihăiță Pleșan îi ia apărarea lui Eugen Neagoe după numirea la Universitatea Craiova: ”Are inimă de oltean”

Eugen Neagoe a fost anunțat luni în funcția de nou antrenor al echipei Universitatea Craiova. El a semnat un contract valabil până în 2024, cu opțiune de prelungire.

Mihăiță Pleșan, fost mijlocaș al Universității Craiova, a declarat că nu ar trebui făcute comparații între Neagoe și alți antrenori și ar trebui să i se ofere încrederea și liniștea necesare pentru a-și face treaba și a obține rezultatele dorite.

”Aş vrea să încep cu un lucru. Am văzut că nici n-a fost instalat şi deja a început să fie contestat. Plus comparaţii între el şi Mirel, între el şi Reghe… Eu nu cred că trebuie să facem comparaţii, că fiecare are stilul lui. În primul rând, hai să-l vedem ce poate. Dacă-i dăm în cap din prima, nu rezolvăm nimic. Asta n-o să înţeleg niciodată.

Nici nu se instalează bine un antrenor şi gata, toată lumea vorbeşte. El are inimă de oltean, asta e clar. E născut, crescut aici, ştie foarte bine cu ce se mănâncă. Eu cred că acesta este un atu, ştie foarte bine ce înseamnă zona, una total diferită faţă de oriunde altundeva ai juca. Are nebunia ei, are bucuria ei, are supărările ei. Presiunea tribunei e foarte mare, bucuria şi tristeţea sunt de trei ori mai mari decât în alte părţi.

Este un antrenor care, din punctul meu de vedere, are destul de multă experienţă. Toate echipele pe unde a fost le-a lăsat puţin mai sus, ceea ce contează foarte mult”, a spus Pleşan, potrivit gsp.ro.