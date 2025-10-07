Mihnea Rădulescu este OUT. Cât timp va lipsi
Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Mihnea Rădulescu, a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat anterior de la nivelul genunchiului stâng, a anunţat clubul oltean.
Mihnea va fi operat miercuri la clinica Villa Stuart din Roma de către Prof. Pier Paolo Mariani.
El s-a accidentat la meciul cu FCSB, de duminică, din Superliga.
Mihnea Rădulescu era convocat la naţionala U21, dar a fost înlocuit de rapidistul Rareş Pop.