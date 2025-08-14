Mijlocaș grec de 20 de ani sub comanda lui Costel Gâlcă

Christos Papadopolous, mijlocaș grec în vârstă de 20 de ani, jucător legitimat la Genoa CFC, s-a alăturat de astăzi antrenamentelor Rapidului și va lucra în perioada următoare sub comanda lui Constantin Gâlcă.

Jucătorul are o selecție în naționala U21

Fotbalist de picior stâng, cu profil ofensiv, Papadopolous va participa la pregătirea echipei în următoarea perioadă, urmând ca staff-ul tehnic să evalueze stilul său de joc.

Papadopoulos ajunsese la Genoa în data de 30 iunie, după o ultimă aventură la academia celor de la Juventus.

700.000 de euro este cota de piață a grecului, care are și o selecție în naționala U21.