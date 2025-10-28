Mikaela Shiffrin nu are așteptări în privința participării la JO din 2026: „Sunt realistă în privința poziției în care mă aflu acum”

Americanca Mikaela Shiffrin, vedetă schiului alpin, este conștientă că nu a atins deocamdată capacitatea maximă după leziunile grave suferite anul trecut în urma unei căzături.

Sportiva a petrecut două luni recuperându-se după o căzătură la slalom uriaș

Ea încearcă să tempereze așteptările înainte de a încerca să obțină a treia sa medalie de aur la Jocurile Olimpice, în luna februarie la Milano-Cortina d’Ampezzo (Italia).

Shiffrin, cea mai de succes schioare din istoria Cupei Mondiale, a cucerit primul titlu olimpic în 2014, la Soci, la slalom, iar 4 ani mai târziu, la PyeongChang, lua aurul la slalom uriaș. La Olimpiada sud-coreeană, a mai cucerit o medalie de argint la combinata alpină.

Schioarea din Vail (Colorado), care are în palmares cinci Mari Globuri de Cristal, a a avut un sezon 2024-2025 marcat de accidentări, dar a reușit să-și extindă recordul de victorii în circuitul mondial la 101.

Cu toate acestea, ea nu a reușit să-și apere titlul în Cupa Mondială de slalom, după ce a petrecut două luni recuperându-se după o căzătură la slalom uriaș, în urma căreia a suferit o rană adâncă la abdomen și leziuni musculare severe.

Sportiva spune că poate fi greu să trăiești cu sentimentul că nu poți depăși orice așteptări

Shiffrin a declarat pentru revista Powder, într-un interviu publicat luni, că există o presiune uriașă pentru a atinge așteptările atunci când reprezintă Statele Unite la Jocurile Olimpice.

„Există acest fel de presiune care vine odată cu dorința din tot sufletul de a performa pentru țara ta, să-ți reprezinți casa, familia, prietenii și fanii, precum și pe toți cei care au lucrat cu tine de-a lungul drumului, întreaga ta echipă.

Să nu poți depăși orice așteptări ar putea fi stabilite – repercusiunile s-ar putea să nu fie cuvântul potrivit, dar hai să rămânem așa deocamdată – poate fi greu să trăiești cu acest sentiment și totuși să prioritizezi lucrurile care sunt mai importante pentru tine ca sportiv”, a subliniat ea.

Următoarea etapă a Cupei Mondiale va avea loc la Levi, Finlanda, pe 15 și 16 noiembrie

Schioarea de 30 de ani și-a început campania în noua ediție a Cupei Mondiale de schi alpin sâmbătă, clasându-se pe locul al patrulea în slalomul uriaș feminin de la Soelden (Austria). Ea știe că va dura ceva timp până când va reveni la forma ei maximă.

„Mă simt la fel de motivată ca întotdeauna, dar mă simt și realistă în privința poziției în care mă aflu acum. Nu abordez neapărat un sezon simțindu-mă una dintre cele mai rapide sportive.

Simt că am potențialul să fiu în competiție atunci când schiez cât mai bine și cu cea mai mare încredere, ceea ce se întâmplă uneori, dar nu tot timpul.

Titlul la general (în Cupa Mondială – n.red.) este un lucru frumos la care să visezi, iar aceste vise nu s-au oprit pentru mine. Dar acum, mă simt realistă, abordând sezonul pas cu pas”, a explicat octupla campioană mondială americană.

Următoarea etapă a Cupei Mondiale de schi alpin va avea loc la Levi, Finlanda, pe 15 și 16 noiembrie.