Mikautadze a devenit cel mai scump transfer din istoria lui Villareal

Atacantul georgian Georges Mikautadze a fost transferat de la echipa franceză Olympique Lyon la clubul spaniol de fotbal Villarreal, cu care a semnat un contract pe șase ani, a anunțat, luni, ”Submarinul galben”, citat de EFE.

El va purta tricoul cu numărul 9

Potrivit presei, Villarreal ar fi plătit 30 de milioane de euro pentru jucătorul de 24 de ani.

Mikautadze a devenit astfel protagonistul celui mai scump transfer din istoria clubului iberic, depășind cele 25,5 milioane de euro achitate pentru Paco Alcacer în 2019.

Mutarea vine după ce Villarreal l-a cedat pe internaționalul spaniol Yeremy Pino la Crystal Palace.

Mikautadze va purta tricoul cu numărul 9 la Villarreal, lăsat liber de Thierno Barry, care a plecat în această vară la Everton.