Mikautadze a devenit cel mai scump transfer din istoria lui Villareal
Articol de Gabriel Ion - Publicat marți, 02 septembrie 2025, ora 19:15,
Atacantul georgian Georges Mikautadze a fost transferat de la echipa franceză Olympique Lyon la clubul spaniol de fotbal Villarreal, cu care a semnat un contract pe șase ani, a anunțat, luni, ”Submarinul galben”, citat de EFE.
Potrivit presei, Villarreal ar fi plătit 30 de milioane de euro pentru jucătorul de 24 de ani.
Mikautadze a devenit astfel protagonistul celui mai scump transfer din istoria clubului iberic, depășind cele 25,5 milioane de euro achitate pentru Paco Alcacer în 2019.
Mutarea vine după ce Villarreal l-a cedat pe internaționalul spaniol Yeremy Pino la Crystal Palace.
Mikautadze va purta tricoul cu numărul 9 la Villarreal, lăsat liber de Thierno Barry, care a plecat în această vară la Everton.