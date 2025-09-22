Mike Cestor revine în fotbalul românesc

Fundaşul central Mike Cestor (33 de ani) a ajuns la un acord cu Poli Iaşi. Moldovenii forţează revenirea în Superliga.

Cei de la Poli Iaşi nu au startul de sezon aşteptat în Liga 2. Elevii lui Tony da Silva sunt pe locul 10 în campionat şi au de tras pentru a prinde loc în play-off, pentru ca apoi să atace promovarea.

Potrivit gsp.ro, părătorul are în CV 3 titluri de campion cu CFR Cluj, în 2020, 2021 şi 2022. El este liber de contract de la începutul anului, după ce s-a despărţit de Gloria Buzău.

Echipa are nevoie de întăriri pentru a ataca promovarea, la Poli Iaşi fiind prezentat oficial Vladan Vidakovic, un mijlocaş central sârb.

„Bun venit în Copou, Vladan Vidakovic! Ultimul sosit în familia alb-albastră este mijlocaşul central defensiv Vladan Vidakovic (26 ani, 1,93 m), născut la Novi Sad, Serbia.

Format la Vojvodina Novi Sad, noul nostru mijlocaş a adunat experienţă în fotbalul din Serbia (126 de meciuri în prima ligă), dar şi în Slovenia, Georgia şi Elveţia, trecând pe la echipe precum NK Maribor, Dinamo Batumi şi Yverdon Sport. Ultima dată a evoluat la FK Novi Pazar.

A semnat un contract până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire pentru încă 2 ani.

Mult succes în alb-albastru, Vladan! Suntem convinşi că vei aduce forţă şi echilibru la mijlocul terenului”, a fosto anunţul făcut de Poli Iaşi, prin intermediul reţelelor de socializare oficiale ale clubului.