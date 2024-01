Mike Maignan a dat cărțile pe față: ”Nu am vrut să mai joc!”

Mike Maignan a fost victima unor insulte rasiste în timpul unui meci din Serie A, care a avut loc sâmbătă seara la Udinese.

Portarul francez nu a mai vrut să evolueze după ce a părăsit terenul, dar a revenit, deoarece nu a dorit să își abandoneze colegii.

„Nu am vrut să mai joc, le-am spus tuturor când am părăsit terenul, dar suntem o familie, nu puteam să-mi abandonez coechipierii”, a declarat el pentru platforma DAZN. „Am fost furios, nu dezamăgit, pentru că nu este prima dată când trec prin asta. Coechipierii mei, staff-ul, toată lumea mi-a spus să rămân puternic şi să dau răspunsul corect pe teren”.

„Ceea ce s-a întâmplat a fost că atunci când am recuperat mingea pentru prima mea acţiune din meci, am auzit imitându-se ţipete de maimuţă şi nu am spus nimic. Apoi s-a întâmplat din nou şi le-am spus antrenorilor noştri şi apoi celui de-al patrulea arbitru. Am spus că nu putem juca în acele condiţii. Am luat apoi decizia de a ne întoarce pe teren şi de a da cel mai bun răspuns posibil prin câştigarea meciului”, a spus francezul