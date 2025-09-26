Mikel Arteta a făcut anunțul cu privire la transferul lui William Saliba

Antrenorul echipei Arsenal, Mikel Arteta, a confirmat prelungirea contractului lui William Saliba, declarând vineri că francezul i-a spus că vrea să rămână la Londra, pe Emirates Stadium, în ciuda zvonurilor despre plecarea sa, scrie AFP.

Arsenal este pe locul 2, la 5 puncte de liderul Liverpool

Mai multe ziare spaniole au relatat că Real Madrid era dornică să-l transfere pe fundașul central internațional în vârstă de 24 de ani, care are contract cu Arsenal până în 2027.

‘Când agitația media s-a intensificat, m-am așezat cu William și l-am întrebat despre intențiile lui. Mi-a spus: «Nu, eu vreau să rămân aici și să joc pentru Arsenal, sunt foarte fericit»’, a declarat Arteta într-o conferință de presă de vineri.

Presa britanică a relatat cu o zi înainte că Saliba a fost de acord să-și prelungească contractul până în 2030 cu Arsenal, vicecampioana Angliei.

‘Să lăsăm clubul să facă anunțul când totul va fi finalizat’, a mai spus Arteta.

Jucătorul în vârstă de 24 de ani s-a alăturat lui Arsenal venind de la St Etienne în iulie 2019, dar a fost împrumutat înapoi la clubul din Ligue 1 pentru sezonul următor, înainte de

a juca temporar la echipele franceze Nice și Olympique Marseille.

Ulterior, a devenit un jucător cheie pentru gruparea de pe Emirates Stadium, marcând șapte goluri în 139 de apariții în toate competițiile.

Francezul Saliba și-a făcut debutul internațional în martie 2022 și a jucat în 28 de meciuri pentru Franța.

Arsenal, vicecampioana Angliei, care în prezent ocupă locul doi în clasamentul Premier League – la cinci puncte în spatele liderului Liverpool – va face deplasarea duminică la Newcastle United pentru meciul din etapa a 6-a a campionatului.