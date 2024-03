Mikel Arteta, sincer după calificarea din Champions League: ”E magic!”

Arsenal Londra s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după ce a trecut de FC Porto, scor 4-2, la loviturile de departajare.

După meci, Mikel Arteta a oferit mai multe declarații.

El a fost plin de emoții după ce a reușit să o califice pe Arsenal mai departe.

”E magic! Am avut un adversar greu. Am marcat un gol superb și apoi am căutat al doilea. Nu a venit și a trebuit să ajungem la penalty-uri. Acest club nu a mai reușit calificarea în ultimii 14 ani, deci e foarte important pentru jucători. Atmosfera de azi nu am mai experimentat-o. Au fost foarte inteligenți la penalty-uri.

Mereu încercăm să dăm totul. Altfel, nu mai eram lideri în Premier League. E prima oară și pentru mine când fac ceva în UEFA Champions League. E încă devreme să ne gândim unde putem ajunge în competiție. E evident că vrem mai mult. Acum, așteptăm să vedem următorul adversar. Este un munte uriaș de urcat”, a declarat Mikel Arteta, citat de arsenal.com.