Mikel Arteta va disputa al 300-lea meci ca antrenor al lui Arsenal Londra

Mikel Arteta, managerul spaniol al echipei engleze Arsenal Londra, va bifa sâmbătă, în Premier League, cel de-al 300-lea meci disputat ca tehnician al „tunarilor”.

El a jucat pentru Arsenal între anii 2011 şi 2015

Sâmbătă, în etapa a 7-a din Premier League, împotriva lui West Ham United, Mikel Arteta (43 de ani) va disputa cel de-al 300-lea meci pe banca formaţiei Arsenal Londra. Arteta are o rată de victorii de 58% şi, conform acestei statistici, este cel mai de succes manager din istoria „tunarilor”, asta deşie este devansat de francezul Arsene Wenger, care a petrecut 22 de ani ca antrenor principal la Arsenal, cu 1228 de meciuri disputate şi o rată de victorii de 57,3%.

Arteta a jucat pentru Arsenal între anii 2011 şi 2015, iar ca antrenor a fost angajat de londonezi începând cu data de 20 decembrie 2019.Palmaresul său la conducerea lui Arsenal cuprinde trei trofee: Cupa Angliei 2020 şi două ediţii ale Supercupei Angliei, în 2020 şi 2023.